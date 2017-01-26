В суде допросили еще одного потерпевшего активиста в деле пяти экс-"беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда было установлено, что Роман Китик из Ходорова был ранен, когда он с другим «майдановцем» Сергеем Трапезуном оттаскивали с линии огня погибшего товарища.

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Трапезун и Китик начали оттаскивать с линии огня тяжелораненного Олега Ушневича к гостинице «Украина». В это время и Трапезун, и Китик получили огнестрельные ранения. Также вследствие ранений скончался Ушневич.

Китик получил сквозное ранение правого бедра и слепое - в поясницу. Его прооперировали в здании КГГА, а изъятую пулю отдали брату. Впоследствии брат отдал эту пулю следователям.

Особенность пули заключается в том, что она идеальна для баллистической экспертизы, по результатам которой установлено, что пуля была выпущена из оружия, принадлежавшего одному из спецназовцев киевской роты «Беркута», который сбежал из Украины и находится в розыске.

Следующее заседание по делу по обвинению экс-«беркутовцев» в расстреле людей на Майдане начнется в 11.30 14 февраля.

Как сообщал УНИАН, 24 января суд установил, что один из потерпевших по делу против пяти экс-”беркутовцев” Петр Ковальчук также был ранен из штатного оружия спецназовца киевской роты, сейчас он находится в розыске и пребывает за пределами Украины.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.