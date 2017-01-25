Задержан разыскиваемый экс-"беркутовец", который трощил машины "Автомайдана" в 2014 году

Об этом на своей странице в Facebook 25 января сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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По ее словам, задержанный находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании активистов "Автомайдана".

"24.01.2017 задержан бывший сотрудник столичного спецподразделения милиции «Беркут», который длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения «Беркут» 18 активистов общественного движения «Автомайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в городе Киев, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их автомобилей", - говорится в сообщении.

Напомним, заместителю начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и старшему оперуполномоченному этого подразделения объявили подозрение в совершении преступления в отношении 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в столице.