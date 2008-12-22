Эксперты засели за пленки Мельниченко

Европейские эксперты, которые были определены Советом Европы, приступили к исследованию оригиналов записей бывшего охранника экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, касающихся расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В пресс-службе отметили со ссылкой на информацию заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ, который возглавлял украинскую следственную группу во время передачи записей в Вашингтоне, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО «передал все оригиналы записей (касающиеся данного дела – УНИАН) и записывающее устройство. То есть, программа-максимум выполнена, все, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обещал, все сделал. Сейчас эксперты приступили к экспертизе».

В то же время, на вопрос, как долго может длиться исследование записей, в Генпрокуратуре заметили, что время зависит не от украинской стороны. По мнению Н.ГОЛОМШИ, на это может уйти несколько месяцев.