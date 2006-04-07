Третьякова больше волнует посевная, чем Березовский

Вчера появилась информация, что Березовский подал в суд на соратников Ющенко - Третьякова и Жванию, требуя отчета об инвестированных вроде бы им деньгах в развитие демократии в Украине. Украинской службу ВВС удалось взять интервью в Александра Третьякова:

ВВС: ... вы говорите, что утверждение Березовского о том, что он перечислял деньги перед революцией на фирмы, подконтрольные вам и Жвании, является неправдой?

О.Третьяков: Я могу говорить о себе, Давид Жвания – о себе, правильно? Я говорю о себе: на фирмы, подконтрольные Третьякову, средства не перечислялись.

ВВС: То есть, Борис Березовский говорит неправду?

О.Третьяков: Я не знаю, что он говорит. Может, ему так кажется, может он уверенный, что это так. Может, его ввели в заблуждение. Поймите – он со мной никогда не встречался. Никогда не разговаривал по телефону. Как он может заверять, что эти фирмы подконтрольные мне? Я не исключаю, что его кто-то ввел в заблуждение и сказал, что эти компании имеют какое-то отношение ко мне.

ВВС: То есть, вы считаете, что правда на вашей стороне. Почему тогда так тяжело было получить комментарии от представителей “Нашей Украины”. Обещали заявление – нет...

О.Третьяков: Будет официальное заявление завтра (7 апреля – ВВС). А сегодня, простите, я считаю, что не самое главное в Украине – заявления Березовского. Намного более важное – это помаранчевая коалиция. Для людей не менее важно - это посевная, чтобы они имели хлеб, а не комментарии Березовского.