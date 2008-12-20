В недрах Кабмина родился еще один план улучшения жизни

Министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА в следующем году намерен продолжить работу по подготовке административной реформы и реформы местного самоуправления.

Об этом он заявил еженедельнику "Комментарии".

«В следующем году я продолжу работу по подготовке административной реформы, реформы местного самоуправления. Нам необходимо усовершенствовать систему повышения квалификации должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов. Минрегионстрой подготовил проекты концепций этих реформ. Реформирование местного самоуправления предусматривает повышение качества жизни человека в территориальной общине путем установления эффективного местного самоуправления, как института способной публичной власти, которая предоставляет качественные услуги публичного характера. Реформа местного самоуправления требует соответствующего финансового, экономического обеспечения. Поэтому вместе с другими ведомствами я буду работать над бюджетной, фискальной реформами, над проектом децентрализации финансов», - сказал министр.

В.КУЙБИДА также намерен «совершенствовать межбюджетные отношения по наполнению местных бюджетов. Идеология децентрализации государственного управления, полномочий центральных органов исполнительной власти, их деконцентрация отображена в ряде законопроектов, которые поручил разработать Минрегионстрой. У нас много работы: это, в частности, законопроект «Об административно-территориальном устройстве Украины», новые редакции законов «О местном самоуправлении», «О местных государственных администрациях». В 2009 году нам понадобится политическая воля, чтобы провести эти реформы, квалифицированные кадры, способные осуществить эти реформы, финансовые ресурсы и единый координационный центр».

Кроме того, отметил В.КУЙБИДА, «никуда не денешься и от кризиса. Плюс к этому в 2009 году нам необходимо реализовать нормы антикризисного законопроекта в сфере развития строительной отрасли. Без этого объемы строительства в 2009 году снизятся вдвое по сравнению с 2008 годом. При условии же реализации антикризисных мер в отрасли стоимость 1 кв. м жилья в 2009 году может упасть на 20%. Вместе с тем динамика стоимости 1 кв. м жилья будет связана и с обязательствами, которые возьмут на себя строительные компании, подписавшие 20 ноября с Минрегионстроем меморандум о взаимопонимании».

Еще одним приоритетом работы министр назвал подготовку к проведению Евро-2012.