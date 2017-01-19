СМИ рассказали, о чем говорили на "украинском завтраке" в Давосе

"Украинский завтрак" — это 13-и событие фонда Пинчука, которое проходит в швейцарском городе Давос вне рамок Всемирного экономического форума, передает Громадське.

Дискуссию начали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон — чиновник, при котором проходил референдум за выход Британии из ЕС, и Роберт Гейтс, бывший министр обороны США. Модерировал мероприятие американский политический аналитик Фарид Захария.

Из представителей Украины на мероприятии присутствуют председатель Киева Виталий Кличко, по убеждению которого "нельзя сдавать интересы Украины, но надо быть на мероприятиях, общаться с иностранной аудиторией", депутат Сергей Лещенко, а также олигарх Александр Ярославский.

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Участники мероприятия дискутировали об отношениях новоизбранного президента США Дональда Трампа с Россией и сможет ли он договориться с Путиным. Это вызвало определенные вопросы у присутствующего политического истеблишмента, среди которого распространено мнение, что попытки "посидеть и поговорить с Путиным" — ерунда.

Также участники мероприятия убеждены и в том, что нельзя разменять Украину на Сирию, и что окружение Трампа все же сможет его остановить в том случае, если он начнет кардинально менять свою политику в отношении России.

Ранее бизнесмен Виктор Пинчук отказался комментировать свою статью в Wall Street Journal, посвященную "урегулированию" конфликта на востоке Украины.