В Кремле не смогли ответить на вопрос, в каком объеме РФ финансирует оккупированный Донбасс

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, сколько средств РФ выделяет на содержание и поддержку неконтролируемой правительством Украины части Донбасса.

«Не могу ответить на этот вопрос, не располагаю просто информацией, не знаю», - сказал Песков.

При этом он отметил, что некорректно говорить, что «молодые республики» содержатся за счет Российской Федерации.

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«Это некорректно, бесспорно, предоставляется гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 18 января в Москве действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что молодежь покидает оккупированный Россией Донбасс, а количество беженцев уже достигло 2,5 млн человек.

«Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики – практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев», - сказал Курц.