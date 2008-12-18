Черномырдин напомнил, что Большой договор никто не может изменить

Черноморский флот России останется в Крыму на тот срок, какой предусмотрен Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заявил журналистам посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

"Российский Черноморский флот прописан в "Большом договоре", который подписан между нашими государствами и ратифицирован нашими парламентами: ЧФ в Украине, в Севастополе будет до 2017 года. Никто не может изменить формулировки этого договора, это исключено", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, напомнив, что в этом году действие договора было автоматически продлено еще на десять лет, сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что в подписанном тремя фракциями в парламенте Украины соглашении о коалиции есть пункт, касающийся ЧФ РФ, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что пока еще не ознакомился с текстом соглашения, но уверен в том, что никакие коалиционные документы не могут перечеркнуть "Большой договор".