В МИД объяснили, почему Украина не подает иск в международный суд ООН по возвращению Крыма

Как заявила на брифинге заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, во времена Советского Союза, а затем этой позиции придерживались Украина и Россия, признание юрисдикции международного суда ООН происходило исключительно на основании определенных конвенций.

“Существует всего 8 международных документов, где Россия и Украина признали обязательность юрисдикции судебных или арбитражных институтов. Среди них, в частности, конвенции о запрете расовой дискриминации и конвенция о запрещении финансирования терроризма”, - сказала она.

Заместитель министра отметила, что Украина обращалась к РФ с предложением признать юрисдикцию международного суда и рассмотреть вопрос по Крыму в рамках международного суда ООН, но не получила никакого ответа на свое обращение.

“Требуется согласие России на рассмотрение этого вопроса в международном суде ООН, он не может рассматривать вопрос, если нет согласия другой стороны”, - добавила Зеркаль.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в рамках указанных конвенций Россия признала юрисдикцию международного суда ООН и это означает, что в случае, если международный суд ООН примет эти соответствующие предварительные меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств, каким образом их не соблюдать.

“Она не может их заблокировать, например, в Совете Безопасности, поэтому мы используем это именно в рамках соответствующих исков”, - сказал Климкин.

Он также отметил, что на сегодняшний день возникла совершенно новая ситуация, когда страна - постоянный член Совбеза ООН является одновременно агрессором.

“Система международного права к этому не приспособлена. У нас есть устав ООН и статут международного суда ООН, и если страны не признают юрисдикцию международного суда, Международный суд ООН, к сожалению, не может принять дело”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в результате ее незаконной агрессии против Украины.