Порошенко: мы имеем больше, чем нужно доказательств для привлечения РФ к ответственности в Гааге

Об этом глава государства сообщил в интервью Bloomberg.

«Мы используем любую возможность, имеющуюся в наших руках, чтобы мотивировать Россию покинуть нашу территорию. Конечно, мы будем использовать только политические и дипломатические средства. Однако, в то же время мы строим сильную армию, мы обеспечиваем эффективные реформы..., мы также используем юридические инструменты», - отметил Порошенко.

«Конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенция ООН об ответственности за нарушение прав человека (ликвидации всех форм расовой дискриминации – УНИАН) - мы используем обе эти конвенции, мы имеем более, чем нужно доказательств. Мы долго к этому готовились, направили 45 нот», - добавил президент.

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«Вчера это произошло - мы подали иск в Международный суд в Гааге против России, чтобы она понесла ответственность за ее агрессию против нашей страны, начиная с незаконной аннексии Крыма», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в результате ее незаконной агрессии против Украины.