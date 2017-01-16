В Украину повторно приедет председатель ОБСЕ

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастиан Курц 16-17 января будет находиться с рабочим визитом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Читайте такжеВ ОБСЕ считают маловероятной вооруженную миссию на Донбассе

«16-17 января в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Себастиан Курц», - говорится в сообщении.

Он проведет встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Ранее Курц заявлял, что улучшение условий жизни людей в Донецкой и Луганской областях является одним из приоритетов председательства Австрии в организации в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, 3-4 января Курц находился на востоке Украине, в частности посетил Мариуполь и его окрестности.