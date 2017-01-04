Климкин и Курц согласились с необходимостью усилить техническое оснащение СММ ОБСЕ на Донбассе

Как говорится в заявлении МИД Украины, сегодня министры посетили населенные пункты Виноградное и Пищевик на линии соприкосновения, где действующий председатель ОБСЕ имел возможность ознакомиться с разрушительными последствиями российской агрессии на Донбассе.

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"Значительное внимание в ходе визита уделялось вопросам деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в контексте мониторинга выполнения Минских договоренностей. Стороны достигли понимания относительно необходимости дальнейшего усиления потенциала миссии, в том числе ее технического оснащения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Курц заверил в готовности Австрийского председательства прилагать максимальные усилия для урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Стороны были едины в том, что первоочередной мерой в этой связи должно стать достижение устойчивого прекращения огня", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Этому также способствовало бы обеспечению постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ временно неконтролируемого участка украинско-российской государственной границы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - подытожили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 1 января Австрия переняла от Германии председательство в ОБСЕ в 2017 году.