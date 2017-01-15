В Кремле отреагировали на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков следом за командой Дональда Трампа опроверг сообщения о готовящейся встрече глав двух государств.

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"Пока никаких переговоров о встрече нет", — цитируют Пескова "РИА Новости".

Напомним, ранее издание The Sunday Times сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике.

Издание утверждало, что планами относительно организации встречи с Путиным в столице Исландии Трамп и члены его команды делились с представителями британской власти. Главной темой встречи якобы должен был стать вопрос о сокращении ядерного вооружения.

Источник в посольстве РФ в Лондоне подтвердил, что якобы эта встреча уже согласована с Москвой. Именно в Рейкьявике в 1986 году состоялась встреча Михаила Горбачева и занимавшего тогда пост президента США Рональда Рейгана. На ней обсуждали возможность сокращения стратегических наступательных вооружений.

В команде Трампа это сообщение уже опровергли.