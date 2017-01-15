Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике.

Именно в этом городе в 1986 году состоялась встреча Михаила Горбачева и занимавшего тогда пост президента США Рональда Рейгана. На ней обсуждали возможность сокращения стратегических наступательных вооружений.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на The Sunday Times.

Издание утверждает, что планами по организации встречи с Путиным в столице Исландии Трамп и члены его команды делились с представителями британских властей.

Главной темой встречи станет вопрос сокращения ядерного вооружения.

Источник в посольстве РФ в Лондоне подтвердил, что якобы эта встреча уже согласована с Москвой.