Президент Болгарии предостерег своего преемника от признания Крыма российским

Будущий президент Болгарии неоднократно говорил, что надо учитывать, что Крым является уже территорией России, сообщает Польское Радио.

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«Тезисы, что согласно закону Крым является украинским, однако в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг (...) не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю его также и я. Президент Радев после вступления на должность должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать», - подчеркнул Плевнелиев в сегодняшнем интервью для общественного радио.

Новый президент Болгарии Румен Радев, кандидат левых, который в ноябре победил в президентских выборах с 59,37% голосов, примет присягу в четверг и вступит в должность 22 января.

Его первым шагом будет назначение временного правительства после отставки в ноябре нынешнего кабинета и решение относительно досрочных парламентских выборов, как должны состояться весной.