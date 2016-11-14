Пророссийский кандидат побеждает на президентских выборах в Болгарии

Об этом сообщило БНТ, ссылаясь на данные ЦИК.

За Радева проголосовали 59,35% избирателей, или более 2 млн болгар.

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Его главная конкурентка, кандидат от правоцентристской партии Цецка Цачева набрала 36,17% (около 1,2 млн голосов). Еще более 150 тыс. человек проголосовали против всех.

Кроме того, СМИ сообщают, что серьезных нарушений во время голосования не было.

Ранее экзит-поллы сообщали, что во втором туре выборов президента Болгарии лидирует пророссийский кандидат от Социалистической партии Румен Радев.