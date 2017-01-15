В Москве прошел пикет против НАТО, большинство участников не знало, чем является Североатлантический альянс - СМИ

Деятели прокремлевской организации "Антимайдан" устроили в Москве антинатовскую демонстрацию.

Как сообщает Польское Радио, несколько десятков человек под Посольством Германии требовало прекратить размещение американского военного контингента в Польше и балтийских странах.

Антон Демидов из руководства "Антимайдану" внушил поляков, литовцев, латвийцев и эстонцев, соглашаясь на присутствие американцев в своих странах, они "подставляют себя под прицел российских ракет".

Большинство участников пикета не знало, чем является Североатлантический альянс и заявляла, что присутствие российских солдат в Беларуси и Армении оправдана, а присутствие военных сил НАТО в странах, которые принадлежат к этой организации – нет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в польском городе Жаґань вблизи польско-немецкой границы состоялась торжественная церемония встречи военных США.

Солдат 3-й Бронетанковой бригады Боевой группы США поздравила премьер-министр Польши Беата Шидло и посол США в Польше Пол Джонс.

Первых 250 американских солдат прибыло неделю назад самолетами во Вроцлав. В ближайшие дни в Польшу въезжали дежурные группы – прежде всего к города Жаґань, где разместится командование тяжелой бригады. Танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы Paladin прибыли в конвое два дня назад. Окончательно бронетанковая бригада будет насчитывать 3,5 тысячи солдат, ее подразделения будут дислоцироваться также в местностях Свентошув, Сквежина и Болеславец.