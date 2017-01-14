В Польше при участии премьер-министра состоялась церемония встречи военных США (фото)

В городе Жагань вблизи польско-немецкой границы военных США приветствовала премьер-министр Польши Беата Шидло.

Читайте такжеРазмещение в Польше американской военной техники в Кремле расценили "как угрозу"

Как сообщает Польское Радио, глава польского правительства заявила, что прибытие военных «лучшей и сильнейшей армии мира» – это важный день для Польши и для Европы.

По ее словам, присутствие солдат 3-й Бронетанковой бригады Боевой группы США вписывается в стратегию правительства гарантировать безопасность полякам.

Первые 250 американских солдат прибыли неделю назад самолетами во Вроцлав. В последующие дни в Польшу въезжали очередные группы – прежде всего в города Жагань, где будет размещаться командование тяжелой бригады. Танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы Paladin прибыли в конвое два дня назад. Окончательно бронетанковая бригада будет насчитывать 3,5 тысячи солдат. Кроме Жаганя, военные будут дислоцироваться в местностях Свентошув, Сквежина и Болеславец.