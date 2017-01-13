Визит Байдена в Украину перенесен на 16 января

Визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен с воскресенья, 15 января, на понедельник, 16 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства. Читайте такжеПорошенко встретится с Байденом во время визита вице-президента США в Украину По-прежнему запланированы встречи Байдена с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Встреча с Гройсманом, как ожидается, должна начаться в 7.30. Напомним, ранее Белый дом подтвердил визит вице-президента Соединенных Штатов Америки Байдена в Украину.

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