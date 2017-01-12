Песков заявил, что вопрос освобождения россиян из списка Савченко не в компетенции Кремля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это не ко мне вопрос», - сказал Песков, на просьбу подтвердить, что 102 россиянина попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов.

На вопрос, что предпринимает Кремль для их освобождения, пресс-секретарь сказал, что, если российские граждане нуждаются в юридической защите, им оказывается помощь. «Деталями я не владею, очевидно, это вопрос не ко мне», - сказал он. По его словам, этим вопросом занимается МИД России.

Как сообщал УНИАН, 10 января Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки боевиков, арестованных властями Украины. Также она опубликовала список граждан РФ, в который включено 102 фамилии, которые арестованы в связи с боями на Донбассе в 2014-2016 годах.

После чего Песков заявил, что в Кремле намерены проанализировать обнародованный Савченко список граждан РФ, задержанных в Украине.