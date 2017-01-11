В списке Савченко фигурируют экс-"беркутовцы", обвиняемые в убийстве активистов Евромайдана, - СМИ

Как сообщает Громадське, в списках на обмен фигурируют Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Сергей Тамтура.

Адвокат Аброськина Александр Горошинский сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность данных в списке Савченко, и отметил, что его подзащитный не был бы готов на подобный обмен.

Игорь Варфоломеев, адвокат Сергея Зинченко и Сергея Тамтуры, также отметил, что его подзащитные к такому обмену не готовы. «Для них это такая же новость, как и для меня», - сказал он.

Прокурор по делу экс-«беркутовцев» Роман Псюк говорит, что был удивлен увиденными спискам и не понимает, почему именно эти трое обвиняемых в них оказались, а не другие - например, там нет экс-заместителя командира киевского «Беркута» Олега Янишевского и экс-бойца этого батальона Александра Маринченко, которые также являются обвиняемыми по этому делу. Оба они участвовали в войне на востоке на стороне сил АТО.

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Законных оснований и возможностей обмена Псюк не видит. «Процессуально я не вижу возможностей для обмена этих трех экс-«беркутовцев». Единственный вариант мог бы быть, если обмен состоялся бы после приговора суда по их делу. Однако, эти трое обвиняемых не имеют никакого отношения к военизированным формированиям «ДНР» и «ЛНР», не являются россиянами и не участвовали в войне на востоке. Напомню, что Зинченко и Аброськин были задержаны в апреле 2014 года и с тех пор содержатся под стражей», - сказал он.

Экс-«беркутовцы» Аброськин, Зинченко и Тамтура в списках Савченко присутствуют под номерами 1, 27 и 85. Все они являются гражданами Украины. Аброськин и Зинченко обозначены оранжевыми цветом - Надежда Савченко объясняет, что это - «россияне, которых ищет «ДНР».

Напомним, Святошинский районный суд Киева вчера перенес на 17 января рассмотрение дела по обвинению 5 бывших «беркутовцев» в убийстве 39 активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Перерыв был объявлен из-за нарушения общественного порядка присутствующими в зале посетителями.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс- «беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.