Новый Львовский митрополит передал Ющенко приглашение в Ватикан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил архиепископа Мечислава МОКШИЦКОГО с началом служения митрополитом Львовской митрополии Римско-католической церкви.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча В.ЮЩЕНКО и М.МОКШИЦКОГО состоялась сегодня в Киеве.

«Уверен, Вы с достоинством будете выполнять нелегкие обязанности, возложенные на Вас», – сказал Президент.

Во время встречи были обсуждены взаимоотношения государства и религиозных организаций, которые, по убеждению В.ЮЩЕНКО, могут быть более продуктивными ради духовного возрождения общества, его гражданского и морального роста.

Он заверил, что государство постоянно будет принимать участие в реализации конструктивных начинаний Церкви в разных сферах общественной жизни. Тот авторитет, который сегодня имеет Церковь, налагает на нее особую ответственность за дело консолидации общества.

Глава государства также выразил удовольствие по поводу развития украино-ватиканских отношений.

Президент поблагодарил митрополита М.МОКШИЦКОГО и всех прихожан Римско-католической церкви за участие в мероприятиях к 75-й годовщине Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Особую благодарность глава государства выразил Святейшему Отцу Папе БЕНЕДИКТУ XVI за его молитву за жертвами Голодомора.

Митрополит передал Президенту Украины приглашение от Папы Римского посетить Ватикан.

Кроме того, во время встречи В.ЮЩЕНКО положительно оценил социальную деятельность римско-католических организаций Украины, которая характеризуется многовекторностью направлений работы и поиском новых сфер. Особенно он отметил динамическое развертывание в последнее время волонтерского движения. Группы верующих, которые оказывают адресную социальную, медицинскую и патронажную помощь инвалидам, больным, гражданам преклонного возраста, детям-сиротам, заботятся об осужденных в местах лишения свободы, являются чрезвычайно интересным и полезным опытом.

Всевозможной поддержки заслуживает создание сети заведений бесплатного питания, центров социальной помощи для предоставления комплекса бытовых услуг инвалидам, ветеранам войны и труда, одиноким людям преклонного возраста по месту их проживания, оздоровительных лагерей для детей-инвалидов и сирот, детей из малообеспеченных семей.

Также были обсуждены проблемы, связанные с возвращением религиозным организациям имущества, ранее принадлежавшего им, а также проблемы, которые возникают с их деятельностью в разных отраслях, скажем, в сфере образования, благотворительности.

Президент поздравил митрополита и всех верующих Римско-католической церкви с праздником Рождества Христова, которое будет вскоре отмечаться.

*** Мечислав МОКШИЦКИЙ был назначен митрополитом Львовской митрополии Римско-католической церкви 21 октября 2008 года Папой Римским БЕНЕДИКТОМ ХVІ.

3 ноября 2008 года архиепископ М.МОКШИЦКИЙ избран председателем Конференции римско-католических епископов Украины.