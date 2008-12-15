Литвин хочет видеть своих людей в исполнительной власти

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН хочет, чтобы представители его политической силы заняли определенные должности в исполнительной ветви власти.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

«Мы будем предлагать, чтобы наши представители были в исполнительной структуре власти», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, Блок Литвина не обсуждает сегодня никаких практических предложений и не ставит условий со своей стороны. «Наша позиция заключается в том, что нужно все решать последовательно», - отметил спикер.