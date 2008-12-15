Литвин хочет видеть своих людей в исполнительной власти
09:00, 15 декабря 2008Политика
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До предложений еще не дошло
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН хочет, чтобы представители его политической силы заняли определенные должности в исполнительной ветви власти.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.
«Мы будем предлагать, чтобы наши представители были в исполнительной структуре власти», - сказал В.ЛИТВИН.
В то же время, по его словам, Блок Литвина не обсуждает сегодня никаких практических предложений и не ставит условий со своей стороны. «Наша позиция заключается в том, что нужно все решать последовательно», - отметил спикер.
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