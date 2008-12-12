Новый состав правления УНП (список)

Члены Центрального провода Украинской народной партии утвердили новый состав правления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, в правление вошли: Юрий КОСТЕНКО, Иван ЗАЕЦ, Александр СЛОБОДЯН, Ярослав ДЖОДЖИК, Андрей ДАВЫДЕНКО, Анна СКРИПНИК, Богдан СОКОЛОВСКИЙ, Михаил БАТИГ, Сергей БЛОЩАНЕВИЧ, Александр КЛИМЕНКО, Богдан КОЗАК, Владимир СТУПАК, Александр ТОДИЙЧУК, Степан ХМАРА, Олесь ШЕВЧЕНКО, Юрий ШИРКО.

Кроме того, Центральный провод УНП утвердил ряд мер, реализация которых способна сохранить платежеспособность заемщика и финансовую безопасность кредитора.

В частности, УНП рекомендует дать право заемщикам, потерявшим работу и ставшим на учет в Центр занятости, отсрочить время возврата процентов по кредиту до восстановления устойчивого источника дохода. До тех пор предлагается платить банку умеренную «арендную плату», которая засчитывается в уплату основной суммы долга. При этом банк обязывается воздержаться от выселения, а заемщик – своевременно платить арендную плату.

Также предлагается снизить сумму обязательных выплат заемщикам, которым снижена заработная плата и которые не в состоянии платить долг и проценты в докризисных размерах.

УНП считает нужным позволить банку предоставлять льготные условия погашения кредита заемщикам в случае если должник продолжает осуществлять хотя бы минимальные, но ежемесячные выплаты.

Кроме того, предлагается признать, что факт отсрочки долга – если по нему осуществляются минимальные помесячные проплаты (в т. ч в виде аренды) - не должен привести к его деклассификации по нормативам НБУ и, таким образом, не должен увеличить объем резервирования средств соответствующим банком.

Члены УНП выступают за внесение законодательных изменений в закон о налогообложении прибыли предприятий, чтобы начисленные, однако не уплаченные проценты, искусственно не увеличивали базу налогообложения.

Также предлагается предоставить право заемщику осуществлять безналичные расчеты по потребительскому кредиту при условии, что он имеет депозит в любом банке за счет этого депозита и поощрять добросовестных заемщиков снижением ставки, ликвидацией комиссионных, уплатой банком за собственное средство ежегодной стоимости страхования предмета ипотеки или собственно заемщика».

По убеждению членов Центрального провода УНП, «указанные мероприятия должны действовать на протяжении действия Закона Украины №639-УІ «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».