БЮТ о плане Б: перекрестимся и пойдем на выборы

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО надеется, что большинство депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” сегодня на заседании фракции проголосует за вхождение в коалицию “трех”, невзирая на позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление заместителя лидера фракции НУ-НС Романа ЗВАРИЧА о том, что глава государства против вхождения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в коалицию с фракциями БЮТ и Блока Литвина.

«Мы знали об этом, но думали до последнего, что все будет хорошо, и что НУ-НС образумится», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что в 14.00 состоится заседание фракции БЮТ, на котором будет рассматриваться эта ситуация.

И.КИРИЛЕНКО не сомневается, что фракция БЮТ снова выскажется за единственно возможный формат коалиции - в составе “трех”.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли создание коалиции БЮТ и Партии регионов в связи с таким развитием событий, И.КИРИЛЕНКО заметил, что БЮТ никогда не выступал за создание такой коалиции. При этом он подтвердил, что консультации между БЮТ и ПР действительно проводились, однако «фракция БЮТ никогда не голосовала за целесообразность создания такой коалиции».

И.КИРИЛЕНКО также выразил надежду, что большинство депутатов от НУ-НС во время сегодняшнего заседания фракции, которое также состоится в 14.00, выскажется за необходимость создания коалиции трех фракций.

Отвечая на вопрос, что будет делать БЮТ в случае объявления досрочных парламентских выборов, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Перекрестимся и пойдем на выборы».

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель лидера фракции НУ-НС Р.ЗВАРИЧ заявил, что Президент против вхождения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в коалицию с фракциями БЮТ и Блока Литвина.

Он заметил, что окончательное решение фракции НУ-НС по этому вопросу будет приниматься сегодня на заседании в 14.00.

В то же время Р.ЗВАРИЧ заметил, что если большинство фракции НУ-НС решит необходимым создать коалицию с БЮТ и Блоком Литвина и уполномочит кого-то из руководства подписать соответствующее соглашение, то оно будет подписано.

Отвечая на вопрос, какие именно замечания высказывал глава государства к такому составу коалиции, Р.ЗВАРИЧ заметил, что Президент считает бездарной бюджетную политику правительства. При этом, по его словам, Президент считает необходимым оставить в должности министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА.

В то же время, по словам Р.ЗВАРИЧА, Президент не говорил ничего о каком-то другом возможном формате коалиции, так же, как и не говорил о возможном проведении досрочных выборов.