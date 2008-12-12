Ющенко говорят: народ может дать такую оценку, что мало не покажется

Народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ удивлен тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против вхождения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в коалицию “трех”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя соответствующее заявление депутата от НУ-НС Романа ЗВАРИЧА.

О.ЗАРУБИНСКИЙ напомнил, что Президент всегда критиковал возможность создания коалиции между БЮТ и Партией регионов и считал, что это будет недемократическая коалиция. При этом, напомнил народный депутат, глава государства всегда был сторонником создания коалиции именно в составе БЮТ, НУ-НС и блока Литвина.

“Что изменилось, не знаю. Мне трудно комментировать Президента”, - сказал он.

В то же время О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что парламент сегодня работает, и это самое главное.

“Если коалиция не может быть создана реально, тогда есть какие-то основания, возможно, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Если не дают возможности создать коалицию и после этого распускают парламент, то народ может дать такую оценку, что мало не покажется”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель лидера фракции НУ-НС Р.ЗВАРИЧ заявил, что Президент против вхождения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в коалицию с фракциями БЮТ и Блока Литвина.

Он отметил, что окончательное решение фракции НУ-НС по этому вопросу будет приниматься сегодня на заседании в 14.00.

В то же время Р.ЗВАРИЧ отметил, что если большинство фракции НУ-НС решит, что необходимо создать коалицию с БЮТ и Блоком Литвина и уполномочит кого-то из руководства подписать соответствующее соглашение, то оно будет подписано.

Отвечая на вопрос, какие именно замечания высказывал глава государства к такому составу коалиции, Р.ЗВАРИЧ отметил, что Президент считает бездарной бюджетную политику правительства. При этом, по его словам, Президент считает необходимым сохранить на должности министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА.

В то же время, по словам Р.ЗВАРИЧА, Президент не говорил ничего о каком-то другом возможном формате коалиции, так же, как и не говорил о возможном проведении досрочных выборов.