Черновецкий упрекает министров, что они ездят в черных мерседесах

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что считает недопустимым использование политического популизма в такой важной сфере, как формирование и регулирование тарифов.

«Инициируемое Министерством экономики и Антимонопольным комитетом Украины возбуждение дела в отношении Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» я расцениваю как обычный политический популизм», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Киевский городской председатель отметил, что правительство не выделяет ни копейки на обеспечение бесперебойной и безопасной работы киевского транспорта.

«Ни один министр нынешнего Кабмина ни разу не интересовался, каким же образом и на какие средства функционирует транспортная отрасль столицы. Никто из киевлян никогда не видел министров или их заместителей в киевском метрополитене или в троллейбусе. Они ездят за счет налогоплательщиков в черных 600-х «Мерседесах». Поэтому бурная деятельность правительственных чиновников – это обычная попытка самопиара. Ведь из государственного бюджета Киев не получает ни копейки на обеспечение бесперебойных и безопасных пассажирских перевозок», – подчеркнул мэр Киева.

«Дешевые политические заявления дорого обходятся простым людям, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. - Столичная власть не допустила транспортного коллапса на фоне инфляции и подорожания в несколько раз всех материалов для ремонта транспорта – вплоть до шпал для метрополитена. Киев силами городского бюджета постоянно обновлял коммунальный общественный транспорт, ведь киевляне достойны того, чтобы ездить на комфортном и безопасном транспорте, отвечающего европейским стандартам”. “Кроме того, значительно расширен перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд. Отныне около 700 тысяч киевлян могут ездить в метро и наземном транспорте бесплатно”, – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза. С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет предварительно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте против Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Кроме того, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует внеочередное заседание правительства для рассмотрения ситуации с теплообеспечением Киева.

Как сказал министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, на фоне неудовлетворительного технического состояния коммунальной инфраструктуры города и непонятной ситуации с ожидаемым повышением платы за жилищно-коммунальные услуги, резко обострилась проблема качества услуг, которые сегодня получают киевляне. На протяжении двух дней в министерство позвонили по телефону почти тысяча киевлян с жалобами на низкое качество услуг теплоснабжения.