Гавриш в кармане носит список новой команды Ющенко

Первый заместитель секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Степан ГАВРИШ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО есть большие шансы выиграть президентские выборы, несмотря на текущий низкий рейтинг.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Дело».

С.ГАВРИШ назвал желание Президента баллотироваться на пост главы государства второй раз вполне закономерным и ожидаемым шагом. «А вопрос рейтинга - это больше вопрос технологий. Сегодня реальной социологии в нашей стране, к сожалению, не существует. Поскольку социологи, в основном, живут на партийных хуторах, работают на партийные деньги и выполняют их заказы», - отметил он.

К тому же, подчеркнул С.ГАВРИШ, политические процессы в Украине довольно быстротечны. «У В.ЮЩЕНКО есть большие шансы повторно завоевать доверие избирателей», - отметил заместитель секретаря СНБО.

Отвечая на вопрос, каким образом Президент может выиграть выборы, С.ГАВРИШ высказал мнение, что у В.ЮЩЕНКО есть качества, которые помогут ему: «Он харизматичен и уникален своим мировоззрением и служением народу. Хотя его либерализм, корректность и толерантность воспринимаются как слабость».

В то же время С.ГАВРИШ думает, что Президенту для победы на выборах придется серьезно модернизировать свою политику. «Это означает, что ему необходимо создать новую, более креативную и одновременно интеллектуальную команду, которая будет способна демонстрировать успехи. Избиратель любит успешных людей», - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто может войти в эту новую команду В.ЮЩЕНКО, С.ГАВРИШ сказал: «У меня список в кармане, но вряд ли его следует показывать. Это исключительное право и воля Президента страны».