Янукович: и внутреннюю, и внешнюю политику Украины определяет парламент

Сегодня Верховная Рада Украины определяет и внутреннюю, и внешнюю политику Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам после встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом БАРРОЗУ 21 сентября в Брюсселе, сообщает «Коммерсант Украина».

Как отмечает газета, на саму встречу, которая проходила в форме рабочего ланча, журналисты допущены не были. Первой из зала переговоров вышла народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, которая заявила журналистам, что ЕК поддержала идею укрепления дружественных отношений между Украиной и Россией. "Европейский Союз не заинтересован, чтобы Украина была местом напряженности, и поддерживает возобновление добрососедских отношений Украины с Россией", - процитировала А.ГЕРМАН слова Ж.БАРРОЗУ. После к прессе вышли Ж.БАРРОЗУ и В.ЯНУКОВИЧ, которые рассказали, что за закрытыми дверями они обсуждали отношения Украины с НАТО. Премьер-министр сообщил, что предыдущее заявление (относительно неготовности Украины начинать выполнение Плана действий для получения членства в НАТО в Брюсселе 14 сентября т. г. – УНИАН)было не только его инициативой. "Оно (заявление) было согласовано с советом коалиции, и это позиция коалиции в парламенте, которая была проголосована",– заявил В.ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции после встречи с председателем ЕК. "Сегодня именно парламент определяет практически политику и внутреннюю, и внешнюю, основы внутренней и внешней политики", – заявил премьер, тем самым отказав Президенту Украины в праве формулировать внешнеполитические задачи.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что "вступление Украины в НАТО будет по результатам всеукраинского референдума".

Как сообщал УНИАН, 15 сентября министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявил, что внешнеполитический курс Украины остается неизменным, и считает заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе о том, что Украина еще не готова начинать выполнение Плана действий по приобретению членства в НАТО, заявлением лидера партии.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что по ст.106 Конституции Украины руководство внешнеполитической деятельностью осуществляет Президент Украины. «Если мы внимательно прочитаем Конституцию в разделе «Кабинет Министров Украины», мы не увидим аналогичных полномочий у правительства и премьер-министра», - сказал он.

При этом Б.ТАРАСЮК также подчеркнул, что Верховная Рада в Законе «Об основах национальной безопасности» от 19 июня 2003 года больше чем конституционным большинством подтвердила курс на вступление в НАТО и ЕС. Он напомнил, что за данный закон в полном составе проголосовала Партия регионов.