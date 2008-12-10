Тимошенко: лично буду беречь этот парламент

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что завтра Верховная Рада рассмотрит изменения к госбюджету, которые обеспечат стабильность социальных выплат, и ряд важных законопроектов.

Об этом она заявила в телеобращении к украинцам.

“Завтра мы примем все законы и изменения к бюджету, которые обеспечат стабильную и в полном объеме выплату пенсий. Не обращайте внимания ни на какие провокационные слухи относительно уменьшения пенсий или невыплаты пенсий работающим пенсионерам. Такие разговоры полная провокация”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она пообещала, что все льготы и государственные выплаты, в том числе и помощь при рождении ребенка будут сохранены.

“Завтра в парламенте мы примем закон об усилении уголовной ответственности за невыплату или задержку выплат пенсий, зарплат, стипендий, и незаконное увольнение с работы”, - отметила премьер.

Она также сообщила, что завтра же как первоочередной ВР будет рассматривать закон о запрещении конфискации банками квартир, которые находятся в залогах за кредиты.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно завтра парламент рассмотрит два важных закона относительно защиты аграриев и строителей на период кризиса.

“И это лишь начало нормальной работы (ВР) после завершения позорного, преднамеренно созданного политического кризиса”, - отметила председатель правительства.

“Я заявляю, что лично буду беречь этот парламент, новосозданную коалицию. Я никогда не допущу издевательств над Верховной Радой, над страной, которые мы наблюдали в течение последних месяцев. Потому что никакие президентские выборы не стоят того, чтобы политические авантюристы бросали страну в бездну противостояния и хаоса”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.