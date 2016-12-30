Парубий надеется, что в 2017 году ВР сможет прийти к согласию насчет введения виз с Россией

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

На вопрос, что помешало Верховной Раде в 2016 году принять решение об отмене безвизового режима с Россией, Парубий ответил: «Я являюсь автором соответствующего законопроекта, и когда я еще был секретарем СНБО, выходил с этой инициативой. Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение».

В то же время он добавил, что возникала дискуссия относительно того, насколько этот вопрос был готов для восприятия сессионным залом.

«После того, как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь отрицательное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине», - заявил Парубий.

Читайте такжеСуществует сценарий дестабилизации украинского парламента - Парубий

По его словам, дискуссия продолжается. «И сейчас министр иностранных дел заявил, что допускает такую возможность», - сказал председатель ВР.

Парубий отметил: «Я надеюсь, что в следующем году мы сможем достичь согласия относительно введения виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале».

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в эфире программы "Завтрак с 1+1" министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией.

Читайте такжеРоссия и боевики испытывают новые формы ведения "гибридной войны" на Донбассе - ГПСУ

"Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину.

Но реально давайте честно себе скажем: мы имеем войну с Россией на сегодня. Войну, причем, классическую и гибридную. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших соотечественников в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, как мы будем в дальнейшем вводить визовый режим", - сказал Климкин.

"Сейчас это анализируем, и потом выйдем с предложением и относительно того, как мы это будем делать, и в отношении временных рамок", - заявил Климкин.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН в ближайшее время.