Кожемякин подозревает регионалов в «мародерстве»

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН надеется, что «прогрессивная часть» фракции Партии регионов будет участвовать в конструктивной работе парламента.

Об этом сказано в комментарии А.КОЖЕМЯКИНА, текст которого передан УНИАН пресс-службой БЮТ.

По его словам, затяжной политический кризис в Украине, развивавшийся на фоне глубокого мирового финансового кризиса, требовал от Блока Юлии Тимошенко немедленных переговоров со всеми политическими силами, представленными в парламенте. «Мы предлагали отбросить политические амбиции и объединиться ради страны и народа, который сейчас уже почувствовал первые последствия экономического кризиса», - сказал он.

«Депутаты НУ-НС, Блока Литвина, Компартии и отдельные представители Партии регионов проголосовали за возобновление работы парламента для преодоления политического и экономического кризиса. Действующий парламент является залогом стабилизации украинской экономики», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

Он выразил надежду, что прогрессивная часть депутатов от Партии регионов приобщится к конструктивной работе парламента, в частности и по принятию антикризисных законопроектов.

«Почему этого не произошло до сих пор? Очевидно потому, что высшее руководство Партии регионов руководствуется собственными амбициями, не осознавая, что кризис несет угрозу независимости Украины», - считает А.КОЖЕМЯКИН.

«Тот, кто выступает под разными поводами против решительного принятия антикризисных мер, тот, кто мародерствует во время народной трагедии, - не имеет политического будущего», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.