Янукович может не простить «кидка»?

Политологи скептически оценивают стабильность коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса политических экспертов, проведенного Центром исследований политических ценностей «АКСИА», переданные агентству УНИАН.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что такая коалиция по определению не может быть стабильной. По его мнению, такая цель и не преследовалась.

Он считает, что создание коалиции БЮТ - НУ-НС - Блок Литвина рассматривалось как выход из «суперкризисной точки» и недопущение перевыборов. “Сработало желание депутатов от НУ-НС сберечь свою политическую карьеру. В то же время имели место мнения о том, что кандидат на президентские выборы ЮЩЕНКО не перспективный, поэтому 40 человек из НУ-НС проголосовали именно так», - сказал он.

Политолог отметил, что объявленная коалиция не имеет более-менее единого взгляда на ключевые вопросы развития государства. Кроме того, у этой коалиции нет большинства без коммунистов. “Что же они тогда могут принимать? Если Партия регионов займет последовательную позицию – оппозицию, коалиция ничего не сможет принять, кроме того, что может быть поддержано коммунистами. Это вообще катастрофа. Как может НУ-НС с БЮТом принимать лишь те решения, на которые согласятся коммунисты?”, - спросил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он прогнозирует, что дальнейшая ситуация зависит от Партии регионов: если «регионалы» продемонстрируют слабость, такая коалиция будет определенное время выживать, но не долго.

По мнению руководителя социологической службы «Украинский барометр» Виктора НЕБОЖЕНКО , ни одна коалиция не может быть стабильной в условиях кризиса, потому что все экономические или политические проблемы будут решаться за счет партнеров или врагов. “Поэтому никакая коалиция сейчас не может быть стабильной. Но если коалиция между Партией регионов и БЮТ могла быть стабильной несколько месяцев, то говорить о демократической коалиции-2 приходится со значительными предостережениями”, - сказал он, добавив, что когда происходят регулярные голосования парламентского большинства в противовес голосам оппозиции – это называется коалицией.

В этом смысле, сказал политолог, «мы еще не знаем, не будет ли завтра отзывов голосов и будут ли эти голосования коалиционными».

По словам В.НЕБОЖЕНКО, избрание спикера отвечает интересам и Партии регионов, и БЮТ, и “Нашей Украины”. “Спикером стал тот человек, который не будет сдавать парламент. Он не обязан ЮЩЕНКО своим избранием, поэтому Президенту будет очень трудно распустить парламент. ЛИТВИН сделает все, чтобы парламент не исчез. И это выгодно всем: и Партии регионов, и БЮТ, и «Нашей Украине», - добавил он.

В то же время, политолог считает, что могут возникнуть сомнения в ратификации коалиции, что позволит Президенту еще раз поставить вопрос о роспуске парламента в связи с тем, что коалиции не существует.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ отмечает, что о стабильности новой коалиции нельзя говорить, поскольку нет никакой коалиции, а есть совместное голосование ситуативного большинства. “Новый спикер может объявить все, что угодно, но нужно, чтобы были подписи депутатов. Это большинство должно еще формализоваться. А затем есть еще 30 дней на переформатирование правительства и переутверждение в парламенте премьер-министра”, - сказал он.

По словам В.КАРАСЁВА, есть определенные сомнения, что все пройдет гладко.

Он считает, что это действительно первый шаг к переформатированию коалиции, но дальше возможны разные варианты. “Если даже коалиция и правительство переформатируются и все пройдет без сенсаций, макиавеллевских интриг, нельзя считать, что это станет выходом из политического кризиса. Ведь тогда Партия регионов превращается не просто в парламентскую оппозицию, она превращается в политическую и социальную оппозицию”, - сказал он.

По убеждению политолога, эта политическая сила может мобилизовать социальное сопротивление, опираясь на рабочее движение, профсоюзы. Особенно это актуально в условиях кризиса, который ударил по предприятиям востока и юга Украины. В.КАРАСЁВ допускает, что Партия регионов может требовать отставки правительства, роспуска парламента и даже положить мандаты.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ , в свою очередь, отметил, что, учитывая опыт двух предыдущих «помаранчевых» коалиций, может возникать определенный скепсис относительно ее перспектив.

Он считает, что многое зависит от того, сделали ли главные участники выводы. «Образования коалиции нужно было достичь еще в начале октября. Не обязательно было доводить до указа о роспуске парламента и до всего того, что было. Ведь уже тогда вырисовывались контуры этой коалиции”, - сказал он.

А.ГАРАНЬ также считает важным фактором условия создания этой коалиции. Это касается и будущих президентских выборов, и перспектив взаимодействия Президента и премьер-министра в это время. По его словам, Партия регионов, вместо этого, получает неплохую оппозиционную нишу для того, чтобы критиковать действия как В.ЮЩЕНКО, так и БЮТ.