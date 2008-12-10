Зачем Ющенко летал в Литву?

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отмечает, что для Украины является принципиальным расширение присутствия и утверждение на ликвидных европейских рынках электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, таким образом Б.СОКОЛОВСКИЙ прокомментировал решения, принятые во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Литву.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает положительными результаты переговоров главы Украинского государства В.ЮЩЕНКО и Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА, посвященные развитию энергетического сотрудничества двух держав. Конкретное воплощение договоренностей глав государства и целей, поставленных ими в Дорожной карте стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2009-2010 годы, будет обеспечивать двусторонняя рабочая группа по вопросам энергетики. В частности, речь идет о дальнейших усилиях обеих стран в формировании общего Балтийско-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства.

Среди вопросов энергетической безопасности взаимную заинтересованность сторон представляет сотрудничество в электроэнергетике. До конца следующего года Литва должна вывести из эксплуатации Игналинскую атомную электростанцию, и Украина заинтересована принять участие в этом проекте как подрядчик.

«Уже более двух лет прорабатывается вопрос создания на территории Литвы новой АЭС, которая станет общим объектом всех трех балтийских стран и Польши», - напомнил Б.СОКОЛОВСКИЙ. Он отметил, что Украина владеет чрезвычайно ценным опытом (научных учреждений, проектных институтов, субъектов ведения хозяйства) как в строительстве, так и в выведении из эксплуатации АЭС.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что в октябре 2007 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО передал Президенту Литовской Республики В.АДАМКУСУ конкретные предложения относительно заинтересованности украинской стороны в потенциальном участии отечественных учреждений и компании в реализации нового проекта и в обеспечении выведения из эксплуатации существующей ИАЭС. «На Игналинской АЭС установлены реакторы РБМК, то есть того же типа, что и на ЧАЭС. Украинский опыт выведения этих установок из эксплуатации уникален, и может быть эффективно применен на Игналине», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ. В рамках реализации договоренностей президентов обеих стран осенью этого года литовской стороне были переданы расширенные предложения отдельных украинских компаний, которые сейчас прорабатываются на экспертном уровне.

Б.СОКОЛОВСКИЙ пояснил, что следствием закрытия АЭС станет то, что Литва будет нуждаться в значительных объемах электроэнергии. Оптимальным вариантом компенсации мощностей этой АЭС является импорт электроэнергии, в том числе и из Украины. «Украина имеет достаточный потенциал, и его можно развивать», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Такие поставки являются вполне реальными и имеют перспективу при условии создания надежного «электромоста» в Литву через Беларусь.

«Для Украины принципиально важным является расширение присутствия и утверждение на ликвидных европейских рынках электроэнергии», - так прокомментировал Б.СОКОЛОВСКИЙ проведенные сегодня в Литве переговоры.

По предварительным оценкам, объем украинского экспорта электроэнергии в Литву может составлять около 500 мегаватт в год.

При этом украинская сторона может развить этот проект и поставлять электроэнергию через Литву и в другие европейские страны.