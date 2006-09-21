СБУ нашла женщину, написавшую анонимку с угрозами главе РГА и его семье

Сотрудники Управления СБУ в Полтавской области выявили женщину, которая написала анонимку с угрозами в адрес главы райгосадминистрации и его семьи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Полтавской области, в адрес председателя райгосадминистрации поступило письмо, в котором неизвестное лицо грозило физической расправой ему и членам его семьи с требованием прекратить осуществление кадровых изменений в районе.

Соответственно законодательству, фактом угроз в адрес представителя органов власти и его семьи заинтересовались сотрудники Управления СБУ в Полтавской области. На основе анализа текста специалисты установили вероятный портрет злоумышленника и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Со временем оперативники установили лицо анонима. Им оказалась жительница этого же района, которая под влиянием аргументов и безоговорочных доказательств полностью признала свою вину. Позже, во время беседы с оперативными сотрудниками УСБУ, автор анонимки уверяла, что не имела реальных намерений осуществить свои угрозы, письмо написала на эмоциях. Учитывая искренние признания автора анонимной угрозы и отсутствие конкретных действий относительно его реализации, сотрудники СБУ, в указанном случае, ограничились разъяснительно-профилактической беседой.