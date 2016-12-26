Скандальная резолюция СБ ООН: Украина и Израиль попытаются не допустить повышения "градуса дискуссии"

Украинская сторона выразила разочарование эмоциональной реакцией отдельных израильских чиновников и политиков результат голосования в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"26 декабря 2016 года в МИД Украины был приглашен посол Государства Израиль в Украине Элиава Белоцерковски с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции 2334 о положении на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ: премьер Израиля поручил минимизировать уровень рабочих контактов с Украиной

Послу Израиля объяснили мотивы украинской поддержки резолюции. Подчеркивалось, что Украина придерживается последовательной позиции в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

По итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире "112 Украина", стороны договорились сосредоточить усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий, в частности проведения в Киеве очередного раунда переговоров по проекту соглашения о свободной торговле, подготовке к подписание имплементационного протокола ратифицированного соглашения о трудовой миграции, а также будет согласован график контактов высокого уровня на 2017 год.

Беца надеется, что эмоциональная дискуссия не помешает традиционно дружеским украинско-израильским отношениям, которые всегда были основаны на взаимном уважении и общности интересов.

"Любое голосование Украины, кроме за резолюцию, оно фактически косвенно признавало бы действия, например, РФ на территории оккупированного Крыма", - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась. Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН.