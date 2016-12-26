Царев пригласил Савченко в оккупированный Крым: "здесь ей будет, где жить и чем заниматься"
17:01, 26 декабря 2016Политика
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Одиозный украинский политик Олег Царев, который активно поддерживает сепаратистов на Донбассе и действия России в Крыму, пригласил народного депутата Украины Надежду Савченко на оккупированный полуостров.
Царев пригласил Савченко в Крым / фото: УНИАН
Об этом сообщает российский телеканал НСН.
"Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься", - заявил Царев.
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Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким с участием российской стороны.
Савченко после встречи с главарями боевиков заявила, что в них черта она не увидела. По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".
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