Дело о "черной кассе" регионалов: суд избрал для Охендовского меру пресечения

Суд по делу председателя ЦИК Михаила Охендовского избрал меру пресечения для чиновника, которого подозревают в получении денег из «черной кассы» Партии регионов.

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Отмечается, что суд избрал для Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства. Решение вынес судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мерой пресечения в виде личного обязательства предусмотрено, что подозреваемый должен являться на вызовы к детективам НАБУ, а также без их разрешения не покидать место жительства. Мера пресечения действует до 13 февраля 2017 года.

Сторона обвинения заявила, что будет обжаловать это решение в апелляционном порядке, поскольку настаивает на другой мере пресечения - залоге в сумме 1,292 млн грн.

Адвокаты Охендовского также заявили, что будут подавать апелляционную жалобу, поскольку считают, что дело против их подзащитного сфальсифицировано, и в связи с этим ему не может быть избрана никакая мера пресечения.

Также сегодня суд должен рассмотреть еще одно ходатайство прокуроров об отстранении председателя ЦИК от должности на два месяца.

Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК.

17 декабря заместитель генерального прокурора-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий анонсировал обращение в суд относительно избрания меры пресечения председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому в виде залога в 1,2 миллиона