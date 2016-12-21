НАБУ собирает дополнительные доказательства против Охендовского

НАБУ собирает доказательства вероятной причастности причастности председателя ЦИК Михаила Охендовского к другим делам. Об этом сообщил заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает "112 Украина".

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"Сейчас детективы под процессуальным руководством прокуроров собираются дополнительные доказательства возможной причастности Охендовского к другим эпизодам. Также продолжается расследование крупного дела в пределах причастности других лиц к "черной кассы" Партии регионов", - заявил Кривенко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и глава ЦИК Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

В среду суд отпустил его под личное обязательство. Предполагается, что подозреваемый должен появляться на вызовы к детективам НАБУ, а также без их разрешения не покидать место жительства. Мера пресечения действует до 13 февраля 2017 года. Сторона обвинения заявила, что будет обжаловать это решение в апелляционном порядке, поскольку настаивает на другой мере пресечения - залоге в сумме 1,292 млн грн.