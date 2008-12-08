Мороз: политическая реформа снизит влияние Президента

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз заявил, что не планирует баллотироваться на очередных президентских выборах в стране.

"Я, как кандидат, не хочу принимать участия в выборах", - цитирует слова Мороза на пресс-конференции в Днепропетровске пресс-служба СПУ.

При этом он считает своей целью создание в Верховной Раде фракции СПУ и реформирование системы власти. "Я ставлю задачу провести в парламент фракцию социалистов и обеспечить завершение политической реформы", - подчеркнул Мороз.

Лидер СПУ также добавил, что политическая реформа позволит снизить степень влияния Президента на политическую ситуацию в стране.