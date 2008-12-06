УНП потребует от Ющенко убрать главу Нацбанка

Украинская народная партия обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины, который своими действиями “усиливает экономический кризис”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во время Х отчетно-выборного съезда Украинской народной партии заявил председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, сегодня со стороны НБУ происходит политика уничтожения национального товаропроизводителя.

«Это происходило не только в процессе нарастания финансового кризиса, это началось с весны нынешнего года, когда именно курсовая политика НБУ заложила фундамент кризиса в металлургии и химии», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП заметил, что искусственное снижение стоимости доллара на украинском рынке «положило на лопатки металлургию и химию».

Ю.КОСТЕНКО также отметил, что в результате непрофессиональной деятельности НБУ относительно курсовой политики, граждане потеряли свыше 160 млрд. грн.

«Поэтому Украинская народная партия и сформировала такое требование к Президенту», - добавил он.