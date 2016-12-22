Климкин о дате введения "безвиза": уверен, что решение будет весной

Об этом Климкин сказал в эфире программы «Завтрак с 1+1».

На вопрос, когда ЕС введет для украинцев безвизовый режим, министр ответил: «Мы только что видели, что произошло в Германии (нападение на рождественскую ярмарку в Берлине - УНИАН). И это действительно влияет на ментальность многих людей, которые теряют свой обычный образ жизни, которые не могут пойти на рождественскую ярмарку. И иногда там есть много популистских политиков, которые обвиняют миграционные потоки. То есть, никто не боится украинцев, но тем не менее, ЕС хочет иметь механизм реагирования на миграционные риски».

«Сейчас, по моим последним данным, я сделал много звонков своим коллегам и, кстати, многим министрам внутренних дел. В Европейском парламенте этот механизм будет проголосован в феврале, затем, соответственно, будет решение Европейского Совета, затем оно будет опубликовано, то есть, действительно это дело нескольких месяцев», - подчеркнул Климкин.

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В то же время он отметил, что с точностью до недели не может сказать, когда будет введен безвизовый режим для украинцев.

На вопрос, может ли это произойти в апреле, Климкин ответил: «Моя версия, что это несколько месяцев, плюс-минус там одна неделя. Честно, не могу сказать, но то, что это будет в течение ближайших месяцев, это могу сказать... Уверен, что решение будет у нас весной».

Он напомнил, что Европейская комиссия и Европарламент и все страны-члены ЕС сказали, что Украина выполнила все критерии, необходимые для отмены виз. «Как только будет механизм реагирования, соответственно, они проголосуют безвиз для Украины», - отметил министр.

Также, по словам Климкина, в итоге понадобится несколько недель, чтобы безвизовый режим технически начал работать.

Как сообщал УНИАН, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.