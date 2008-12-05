Блок Черновецкого намерен расширить влияние на Кировоградщину

Блок Черновецкого планирует до конца этого года открыть в Кировоградской области 8 общественных приемных, чтобы иметь возможность воплощать в регионах действующую в Киеве модель социальной защиты населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Кировограде сообщил председатель Христианско-демократической партии Украины, которая входит в состав Блока Черновецкого, Кирилл ПОЛИЩУК.

«Есть желание расширить доступ к электорату, работать для людей в других регионах. Позитивные достижения команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО уже ощутили киевляне, теперь наша цель – стать общенациональной силой», сообщил К.ПОЛИЩУК, комментируя открытие приемной в Кировограде.

По его словам, Христианско-либеральная и Христианско-демократическая партии Украины договорились о совместном участии в следующих выборах, не важно, местных или парламентских.

«В каждой приемной будет работать профессиональный юрист, который бесплатно будет предоставлять людям помощь, например, в оформлении судебных исков. Вскоре приемные Блока Черновецкого появятся в каждом районном центре Кировоградской области и будут выполнять функции наподобие тех, которые работают в столице», - отметил К.ПОЛИЩУК.