Апелляционный суд поставил крест на послезавтрашних выборах в ВР

Сегодня Киевский апелляционный административный суд по заявлению БЮТ пересмотрел свое решение от 28 октября 2008 года, которым была удовлетворена жалоба Секретариата Президента Украины на постановление Окружного административного суда Киева об остановке избирательного процесса, и отменил его.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на информацию народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Владимира ПИЛИПЕНКО.

Одновременно этим же решением Апелляционный суд отказал Президенту Украины в удовлетворении его апелляции, сказал В.ПИЛИПЕНКО, подчеркнув, что решение суда является окончательным и не может быть обжаловано.

«Обычно, после того, когда сам Президент, на выполнение постановления Окружного суда, отменил собственный указ о прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва, и отменил антигосударственные досрочные выборы, сегодняшнее решение Апелляционного суда носит скорее всего символический характер и является свидетельством исключительно последовательной правовой позиции БЮТ, а также нивелирует все клеветнические и юридически никчемные обвинения со стороны Секретариата Президента, которыми, при отсутствии правовых мотивов, щедро поливали нашу политическую силу», - заявил В.ПИЛИПЕНКО.

«Со всей ответственностью отмечаем, что на сегодня отсутствует какой-либо судебный документ, который подвергал бы сомнению законность постановления судьи Окружного административного суда Киева Владимира КЕЛЕБЕРДЫ, которым 10 октября 2008 года был остановлен Указ Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Соответственно, подчеркнул депутат, любой новый указ Президента о внеочередных выборах в случае его издания может быть обжалован без всяких правовых преград.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы.

28 октября этот апелляционный админсуд своим решением отменил постановление Окружного административного суда Киева от 10 октября о приостановке действия указа Президента о роспуске ВР и назначении досрочных выборов и прекратил апелляционное производство по этому делу, удовлетворив жалобу Секретариата Президента.

Между тем Президент Виктор ЮЩЕНКО 10 октября приостановил свой указ о проведении досрочных выборов 7 декабря.