Российского посла могли убить для срыва переговоров по Алеппо - Яременко

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил Глава правления фонда "Майдан иностранных дел", экс-консул Украины в Турции Богдан Яременко.

"Завтра в Москве запланированы первые трехсторонние турецко-иранско-российские консультации на уровне МИД. Это серьезно повлияет на атмосферу заседания, Турции придется много чего объяснять, возможно, проявлять сговорчивость. Возможно, этот акт был направлен на то, чтобы сорвать эти консультации, или как-то повлиять на них", - предположил эксперт.

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Яременко подчеркнул, что убийство дипломата касается не только российско-турецких отношений, но и международного права в целом.

"Это террористический акт, это должно быть осуждено. Перед Турцией сложное дело - уладить эту ситуацию, как можно быстрее успокоить РФ и мировое сообщество быстрым и четким расследованием, наказанием виноватых. Принимающее государство согласно международному праву обязано обеспечить безопасность и условия работы для иностранных миссий", - пояснил экс-консул.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападающего убиты в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.