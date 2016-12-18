На одном из избирательных участков Хмельницкой области выборы не состоялись: люди бойкотировали ОТО
Сегодня на избирательном участке № 681187 в селе Новая Гута Хмельницкой области выборы депутатов в Чемеровецкой поселковой объединенной территориальной общины не состоялись.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель областной организации Комитета избирателей Украины Юрий Ануфриев.
По его словам, в течение дня на участок пришел один мужчина в состоянии алкогольного опьянения, но в голосовании не участвовал.
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“Дело в том, что жители Новой Гуты (население этого села составляет 160 человек - УНИАН) хотят присоединиться к Смотричу, расстояние до которого составляет 3 км. В то же время они категорически выступают против объединения с Чемеровецкой ОТО, до центра которой - 30 км. Таким образом, люди бойкотировали волеизъявление”, - пояснил представитель КИУ.
В целом, отметил Ануфриев, выборы в четырех ОТО области прошли спокойно, без существенных нарушений.
Напомним, сегодня, 18 декабря, проходили голосования на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.