На одном из избирательных участков Хмельницкой области выборы не состоялись: люди бойкотировали ОТО

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель областной организации Комитета избирателей Украины Юрий Ануфриев.

По его словам, в течение дня на участок пришел один мужчина в состоянии алкогольного опьянения, но в голосовании не участвовал.

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“Дело в том, что жители Новой Гуты (население этого села составляет 160 человек - УНИАН) хотят присоединиться к Смотричу, расстояние до которого составляет 3 км. В то же время они категорически выступают против объединения с Чемеровецкой ОТО, до центра которой - 30 км. Таким образом, люди бойкотировали волеизъявление”, - пояснил представитель КИУ.

В целом, отметил Ануфриев, выборы в четырех ОТО области прошли спокойно, без существенных нарушений.

Напомним, сегодня, 18 декабря, проходили голосования на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.