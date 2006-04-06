Россия не хочет отдавать долги СССР

Россия не намерена вести с Украиной переговоры по вопросам долгов и активов бывшего СССР, заявил официальный представитель МИД РФ Михаил КАМЫНИН.

Как сообщает РИА «Новости», М.КАМЫНИН напомнил, что "9 декабря 1994 года было подписано Соглашение между Россией и Украиной об урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР - так называемый "нулевой вариант", по которому Украина взяла обязательство передать, а Российская Федерация принять обязательства по выплате доли Украины во внешнем государственном долге СССР".

"При подписании данного Соглашения главой правительства Украины украинская сторона обладала всей полнотой информации о размере долга и активов СССР", - указал российский дипломат.

Он подчеркнул, что "вот уже 15 лет только Россия, как государство-продолжатель СССР, расплачивается по внешнему государственному долгу СССР, включая долю Украины". "Об этом почему-то в Киеве скромно умалчивают", - сказал М.КАМЫНИН.

Другой неразрывной составной частью "нулевого варианта", продолжил он, является обязательство Украины передать, а Российской Федерации принять долю Украины в активах СССР для выплаты части внешнего долга, закрепленного за Украиной.

"Иных обязательств сторон по данному Соглашению, включая предоставление какой-либо дополнительной информации, не зафиксировано", - констатировал официальный представитель МИД России.

Он высказал сожаление, что украинская сторона в отличие от российской стороны до сих пор не выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о "нулевом варианте".

"Подтверждаем нашу позицию, которая исходит из того, что украинская сторона в соответствии с имеющимися обязательствами должна ввести в действие Соглашение о "нулевом варианте" и будет выполнять его положения без каких-либо условий и оговорок", - заключил М.КАМЫНИН.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК заявил, что Министерство иностранных дел Украины призывает Россию возобновить переговоры относительно активов и пассивов бывшей собственности Советского Союза.

Он отметил, что Украина очень внимательно относится к вопросу собственности бывшего СССР и заинтересованная в том, чтобы устранить все преграды, стоящие на этом пути между Украиной и РФ.

В.ФИЛИПЧУК выразил сожаление, что переговорный процесс по данному вопросу значительное время остается заблокированным не по вине украинской стороны. По его словам, Украина исходит из того, что любое урегулирование данного вопроса возможно только на основе предоставления Российской Федерацией всего комплекса полной и объективной информации как относительно долгов, так и активов бывшего СССР.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что Украина постоянно призывает российскую сторону возобновить переговоры. В частности, 29 марта с.г. российской стороне была направлена очередная нота МИД Украины о проведении двусторонних консультаций для нахождения взаимоприемлемых путей урегулирования вопросов правопреемства относительно внешнего долга и активов бывшего СССР.