Герман о Януковиче и Тимошенко: одна рука сильная, вторая – мягче

На заседании президиума Партии регионов в четверг может быть объявлен результат переговоров с БЮТ по поводу создания коалиции.

Об этом в эфире 5 канала сказала "регионалка" Анна Герман.

Говоря о переговорах между БЮТ и Партией регионов, она отметила, что пока не видит общей "площадки" для согласия, однако все может измениться.

"На сегодня, когда БЮТ нам говорит, что единственным их условием является то, чтобы Юлия Тимошенко осталась премьер-министром, я говорю, что в данной ситуации БЮТ думает лишь о себе. Если и БЮТ и Партия регионов в своем переговорном процессе станут на ту площадку, на которой оба будут думать об Украине, будем считать, что мы вышли на финишную прямую в этих переговорах", - сказала Герман.

"На этот момент я не вижу такой площадки. Но ночь длинная. Завтра утром у нас будет заседание президиума нашей фракции и нашего политсовета. Возможно, на этом заседании будет сказано о каких-то конкретных результатах сегодняшних поздних переговоров", - добавила она.

Герман также отметила, что Партия регионов воспримет любой результат договоренностей своих лидеров.

"Мы будем голосовать так, как примет политсовет фракции. Много зависит от решения лидера нашей партии. Как он решит – мы его поддержим", - сказала она.

На вопрос, как Партия регионов ищет согласие с БЮТ, если лидеры обеих политических сил публично обвиняли и оскорбляли друг друга, Герман ответила:

"Есть такой девиз. Прощаем и просим прощения. Все политические силы должны так сказать. Надо поставить точку на всем, что было. Надо забыть все, что Юлия Владимировна говорила о нас, а ей – то, что мы говорили. Надо сконцентрироваться на деле, ради которого мы готовы все объединиться. Это вывод Украины из кризиса. И ради этого мы готовы объединиться с кем угодно, кто сумеет свои амбиции спрятать под стол и работать не на президентские выборы, не на рейтинги, а на то, чтобы реализовать этот (антикризисный) пакет".

Она также выразила убеждение, что Украине "нужна твердая рука", но ей не нужно "две сильные руки".

"Не слишком ли крепко сожмут они Украину? Я имею в виду двух лидеров – Януковича и Тимошенко. Вторая рука должна быть немного мягче. И тогда это будет идеальный тандем", - сказала Герман.

На вопрос, не является ли одним из предметов договоренностей БЮТ и Партии регионов должность президента для Виктора Януковича в 2010 году, Герман ответила:

"Я не хотела бы, чтобы Янукович был президентом по договоренности, потому что я верю, что он будет всенародно избранным президентом, потому что его искренне хочет народ".

Украинская правда