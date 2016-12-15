Торги Нидерландов по ассоциации с Украиной: СМИ рассказали, кто оказал сопротивление условиям Рютте

Об этом сообщает "Европравда" со ссылкой на голландское издание De Telegraaf,

В частности, против формулировки в отдельной декларации о том, что Соглашение об ассоциации не является шагом к членству Украины в ЕС выступили страны Центральной и Восточной Европы.

"Польша сопротивлялась жестко, но упомянуты и такие страны, как Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Для этих стран вопрос членства является чувствительным, поскольку они выступают за включение Украины в европейскую сферу влияния и боятся российской агрессии", - пишет издание.

По неофициальной информации "Польского радио", наибольшее сопротивление такому требованию Нидерландов продемонстрировали Польша и Чехия.

Отмечается, что в ключевом пункте А декларации, которая должна спасти ратификацию Соглашения об ассоциации, указано, что Соглашение не равнозначно признанию статуса Украины как государства-кандидата на вступление в ЕС.

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Как сообщалось, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза соберутся в четверг, 15 декабря, на однодневный саммит в Брюсселе, на котором помимо обсуждения вопросов миграции, безопасности, экономического и социального развития, должны решить вопрос ратификации парламентом Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на то, чтобы на саммите ЕС было сделано все для ратификации Соглашения.

По его словам, завершение ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является вопросом геополитической ответственности.