Пришло время завершить принятие ассоциации Украина-ЕС - глава Еврокомиссии

Об этом заявляет председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Радио Свобода.

"На саммите следует договориться относительно окончательного принятия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это – вопрос нашей геополитической ответственности. Пришло время завершить работу Европарламента и украинской (Верховной) Рады, которые одновременно ратифицировали это соглашение – значительный момент в истории парламентаризма на нашем континенте", – подчеркнул он накануне встречи лидеров государств и правительств Европейского союза в Брюсселе.

В то же время он приветствовал Европарламент, который завершил переговоры относительно механизма приостановления безвизовых режимов, что блокировал визовой либерализации Украины и Грузии.

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"Теперь украинским и грузинским гражданам должен быть предоставлен безвизовый статус как можно скорее", – призвал Юнкер.

Напомним, в Европейском союзе еще не согласовали окончательный текст постановления Европейского совета (саммита ЕС) относительно уступок Нидерландам вокруг Соглашения об ассоциации Евросоюза и Украины.

В проекте постановления, который подготовили Нидерланды, пока не хватает первого пункта – в нем Нидерланды хотели бы видеть подтверждение, что сделка не является первым шагом к будущему членству Украины в ЕС. Против этого требования выступают некоторые восточноевропейские страны-члены, в первую очередь Польша.